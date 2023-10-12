2024總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，針對藍營提議2對2幕僚協商，白營將派競辦總幹事黃珊珊、主任周榆修，與藍營的侯辦執行長金溥聰、黨秘書長黃健庭磋商，雙方也隔空提出條件。黃珊珊11日接受專訪時透露，早在24年前就跟金溥聰很熟，十幾年前曾因「連宋配」廢票有過交手；對於再次與金溥聰交手，黃珊珊先感慨說，我們一樣都是為了國家的大局、放下成見，並透露她只會問「具體比賽規則是甚麼？」大家公開透明在媒體前面把規則講清楚。

黃珊珊11日接受《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》專訪透露，她與金溥聰24年前就很熟，當時黃珊珊是台北市議員，金溥聰是馬英九的北市府新聞處長。不過兩人已經很多年沒見，上一次見面是十幾年前，2004年，當時黃珊珊是連宋配的驗票律師，金溥聰做的是廢票聯盟。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（資料照,張鎧乙攝）

黃珊珊回憶，當時連宋配與陳水扁是2萬9千票的差距，因此就在廢票裡面想找到翻盤的證據，「當年的廢票有30萬票，廢票聯盟的效力很大」。主持人黃暐瀚補充說，2004年，連戰搭檔宋楚瑜參選總統，但當年「廢票聯盟」鼓吹台灣人投廢票讓政治人物能夠謙卑，最終有30萬人投下廢票。黃珊珊也說，不知道當年若沒有廢票聯盟，連宋配會不會贏過陳水扁，但確實有這樣的社會氛圍。

黃暐瀚也談到，當年主推廢票聯盟的是工運人士鄭村棋，不過鄭村棋與金溥聰是好友，所以有人會把金與廢票聯盟牽在一起。黃珊珊也感慨說，時間也過去了，也就是說1加1不一定大於2，不等於2，甚至小於2。

對於時隔十幾年後再次與金溥聰會談的心情，黃珊珊說，我們一樣都是為了國家的大局，大家都願意放下成見，重點在於做好自己該做的事，政見、國家方向，這些才是正辦，而不是每天想著怎麼交換，這是很清楚的價值，選舉是說服人民的過程，而不是說「只有我可以選」，同樣當年連宋配也是，合了選民也不一定要投給你。

黃珊珊透露，金溥聰的訴求看起來就是「三層面、六方向」，那她只會問一句，「具體的比賽規則是甚麼？」民眾黨的規則很清楚，那藍營的規則是甚麼？若藍營認為民眾黨的規則不好，請問方案是甚麼？如果要談一大堆內容，就是不談比賽規則，那就很難談，目前看不出來國民黨是否能接受辯論和民調，那大家就公開透明，坐下來在媒體前把自己的比賽規則講清楚。

黃暐瀚也問，如果不比民調、不辯論，民眾黨還有機會合作嗎？黃珊珊強調，「比賽要有規則」，如果藍營堅持說柯文哲當副的，追求下架民進黨的最大公約數，那民眾黨也可以用同樣的話術跟國民黨講，要合作就純誠意的比賽。