國民黨主席朱立倫10日表示，前高雄市長韓國瑜是重要的成員，前一段時間也邀請他當副主席，希望協助2024大選，但韓國瑜11日上午受訪給了軟釘子，他只考慮到個人在這次輔選，能夠扮演什麼角色，不在乎職務。對此，前立委郭正亮11日就表示，「柯文哲跟韓國瑜熟悉的程度，遠遠超過侯友宜」，甚至更爆出了當年柯文哲怎麼把韓國瑜請上來的內幕，引發討論。

郭正亮11日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「戰鬥藍有很多都是韓國瑜的朋友，他當然希望這些人都能夠當選立委，所以他這一局是來支持立委的，就是這樣」，郭正亮也坦言，「總統他還沒有看到結果，總統是你跟柯文哲要整合出來，那我才理所當然要支持，韓國瑜當然是這樣理解，那你藍白還沒有合、還沒有搞定，你怎麼能夠逼我表態呢？他跟柯文哲是好朋友欸，柯文哲跟韓國瑜熟悉的程度，遠遠超過侯友宜」。

郭正亮更爆出當年柯文哲怎麼把韓國瑜請上來的內幕直呼，「柯文哲跟陳佩琪下雲林去拜訪李佳芬，他們拜託李佳芬說可不可以借將，之後再來拜訪韓國瑜，後來韓國瑜被鬥下來，柯文哲再去拜託他當市府顧問，韓國瑜只當了三天就走了，但他一輩子就感謝柯文哲，說你真的看得起我，坦白講就是尊嚴被看得起的問題」。

郭正亮最後更說，「政治人物做到一定的階段，要的只是被尊重，韓國瑜當然不會去做市府顧問，可是他覺得你有想到我，所以他就去上了三天班就走了，這就是有沒有想到我，他如果被你感動了他就全力以赴」。