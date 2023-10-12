巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，因此美國國防部日前下令，讓美國的核子動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。對此，前海軍艦長呂禮詩11日就表示，「我們這邊所看到的就是美國航母福特號的打擊群，意思是什麼？他絕對不是來在中間做和事佬的，其實他就是要告訴這些中東的國家，不准動」，引發討論。

根據《美聯社》的報導指出，巡洋艦諾曼第號（USS Normandy），以及湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦伴隨福特號展示武力，並做好回應任何狀況的準備，同時美國也將會擴大部署空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊在這個區域。

呂禮詩11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「他兩天就從科西嘉島，立刻殺到加薩走廊、以色列的領海，我們這邊所看到的就是美國航母福特號的打擊群，意思是什麼？」呂禮詩更說，「他絕對不是來在中間做和事佬的，其實他就是要告訴這些中東的國家，不准動，我們還真的要同情以色列嗎？還是我們要同情在1947年就應該同時建國的巴勒斯坦？」