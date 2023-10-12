高雄市議會11日進行市政質詢，國民黨議員白喬茵針對高端流感疫苗進入校園、人行道和登革熱問題，連番質詢高雄市長陳其邁，抓包高市府險逼學童打高端疫苗，人行道拿5月份的舊資料應付議員。網友大讚「監督的讚」、「重點式問政，太強了」。

白喬茵11日在議會質詢陳其邁，提問：「如果學生知道廠牌是高端，可不可以拒打？」釣到陳其邁回答「當然可以拒絕」後，白喬茵直接拿出某學校的公告稱「不能選廠牌、不能拒絕施打」，陳其邁請衛生局說明，衛生局承諾可以拒絕施打高端疫苗，會再跟基層院校溝通。

白喬茵也針對「緊鄰未來台積電的後昌路（左楠至加昌）商圈人行道何時整建完畢 」質詢，指出6月時陳其邁說「內政部營建署已經通過」，但營建署9月回函是提案沒有通過。陳其邁回答已經核定後昌加昌路口的改善，白喬茵直接打臉說，那只是50公尺的校園周邊改善，她提問的是1.24公里的人行道專案，每年修50公尺要25年才修完；而6月質詢問後昌加昌路口的改善，陳其邁稱是「昨天通過」，公文卻是5月5號，白喬茵酸說，高市府拿舊的公文唬弄議員、拿不同的計劃來唬弄議員，大酸：「怎麼可以公然在議會騙議員呢？」

對於登革熱問題，白喬茵拿出前行政院長蘇貞昌、曾任高雄市議員的觀光局長高閔琳酸前高雄市長韓國瑜的新聞，當時蘇、高嗆韓國瑜不會治蚊子，但現在高雄市的登革熱案例數達711例，是2019年韓國瑜執政時58例的10倍以上。白喬也直接點名高閔琳，「觀光局長，你覺得陳其邁市長比較有治理蚊子的能力嗎？你認為呢？」

白喬茵強調，她不是要討公道，相信是非公道自在人心，只是有些人感受不到，希望大家不要因人設事，之前質詢、現在施政都不要帶有太多顏色和立場。並提出許多市民的投訴和噴藥濃度等問題，高市府稱20年來都這樣，SOP卻還是亂成一團，擾民程度都沒有改善。

對於白喬茵超犀利的質詢，許多網友在中天新聞剪輯的影片，以及白喬茵的臉書下留言稱讚：「國民黨在高雄更要打出氣勢，議員加油」、「聽了都很療癒」、「真的很棒的質詢，不謾罵，理直氣和的做議員該監督的責任！」「其邁的格局，就被看破手腳」、「打臉雙標黨剛好」、「最喜歡看打臉質詢，加油」、「喬妹火力全開中」。