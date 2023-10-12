中廣董事長趙少康11日召開「戰鬥藍」記者會，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜以及三十多位立委參選人都出席。而近日就有一份最新的民調指出，對於韓國瑜現身戰鬥藍挺侯記者會，是否對提升侯友宜民調有幫助？有64％的網友認為「否，韓國瑜也與柯有交情，韓粉自有主見」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》11日對於「韓國瑜近日成為藍白合焦點，且會現身戰鬥藍挺侯記者會，請問你認為韓國瑜有助提升侯友宜民調嗎？」進行網路民調，截至11日晚間凌晨23時止，已有近2萬人參與投票，有30％的網友認為「是，因韓粉也將回歸，必有助提升侯民調」、有64％的網友認為「否，韓國瑜也與柯有交情，韓粉自有主見」、有6％的網友認為「無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「真正把人民擺在第一位，就會知道團結才是唯一贏的機會」、「朱立倫現在辭國民黨主席白藍才能合」、「讓柯韓一起合作，實現政黨輪替」、「柯韓合作，才是勝選方程式」、「直正愛民的人，真正做到人民是頭家對人民的尊重」。