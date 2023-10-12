彰化一名女子小曼（化名）與B男109年9月24日結婚，婚後育有1女，但小曼發現婚後B男性格易怒、情緒不穩，根本無法理性解決問題，常因為一些小事發脾氣，例如，曾因買的便當讓他不滿意就被毆打，甚至從屋內踢踹到門外，導致臉部撕裂傷、頭及前胸挫傷等。

後來實在不堪虐待，並感到恐懼不已，只好暫時先住到姊姊家，期間B男還傳訊息嗆聲：「真的可以不用回來了！就算回來我也不會讓妳好過！真的！幹」、「再給我一句試試」、「照樣打妳」，令小曼十分恐懼而不敢返家。

小曼指控，110年5月，B男故意傳送女兒的哭聲，要求我要回家，當下雖然還是十分恐懼，但想到年幼的女兒，只好硬著頭皮回去，沒想到，返家後就被要求協助搬運賭博器具。

不料，110年9月2日卻遭到警方拘提，原因竟是搬運的是二級毒品安非他命，遭檢警認為涉嫌違反毒品危害防制條例，B男不願面對司法而逃亡，遭檢警發布通緝，音訊全無，害我因與B男具有夫妻關係，而遭法院認有串證、滅證之虞，羈押了1年多，真的好冤枉。

小曼提出離婚之訴並主張，自我身心健康良好，除因B男而無辜涉入刑事案件，無任何前科紀錄，交保後積極籌備幼兒物品網拍工作，具有正當職業及穩定收入，能配合女兒作息，工作之餘和假日時間能親自投入女兒照護並陪伴成長。

小曼說，自己的父母均健在，家庭支持系統穩固，若自己未來偶有加班時，家人能提供照護協助，能提供女兒穩定生活環境及合宜成長環境；反觀自B男涉案後即逃亡遭通緝，行蹤不明，遭通緝前即有暴力傾向，未能善盡保護、教養責任。

小曼表示，考量雙方的狀況，照顧女兒的權利義務由自己單獨負責，較符合女兒最佳利益，以利日後代為處理事務。

法官認，B男遭通緝近1年半，幼女均由小曼單獨扶養、照顧，B男未盡扶養照顧義務，甚至未曾聯絡，不曾聞問、關心，顯然欠缺身教及養育、關心子女之心意。日前依法判准離婚，幼女的權利義務之行使及負擔由小曼單獨負責。可上訴。

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