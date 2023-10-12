國造潛艦「海鯤號」日前舉行命名及下水典禮，卻爆發洩密等事情。國民黨立委江啟臣表示，他鄭重否認有些人稱前海軍顧問郭璽有拿資料給他，或者韓國池顧問有拿資料給4個委員，他強調，從頭到尾都不認識這個人，也沒有接觸這個人，也沒有這個資料。

江啟臣11日在政論節目《少康戰情室》中表示，朝野幾乎百分之百都支持「潛艦國造」這個案子，不是現在才提，前立委林郁方在2001年就提了這個案子，後來因為美國因素、國際因素等等，到2005年，行政院把「潛艦國造」案子撤了，大家也都理解，因為國際形勢。

江啟臣接著指出，一直到2012年，馬英九執政時，林郁方又再度提案「潛艦國造」，立法院也是一樣跨黨派通過。而後2016年，蔡英文當選總統，開始進人實作階段。

江啟臣表示，今天發生這樣的事，真相是什麼？黄曙光既然講了、蔡政府既然講了，應該就把它整個說清楚，到底有沒有這件事情，然後去查，並啟動司法調查，就讓司法去查。

江啟臣更點出，有些人在電視上講，好像講得一副跟真的一樣，但是有一部分涉及到他，他鄭重否認郭璽有拿資料給他，或者韓國池顧問有拿資料給4個委員，他從頭到尾都不認識這個人，也沒有接觸這個人，也沒有這個資料，所以從那個部分，他就開始認為，這些人講話有問題。