由於求學或工作需要，許多人往往會在外租屋，而高額貸款的壓力更讓不少人喊出以租屋代替買房。不過一項最新研究顯示，租屋者承受的壓力太大，比起買房背負的貸款壓力，仍容易使人衰老，每年讓他們的生理年齡增加2周半。

澳洲與英國研究人員發表的一項研究顯示，租屋的壓力之大，對生理年齡的影響幾乎是失業的2倍。失業讓人的生理年齡每年增加1.4周。

這項研究還顯示，經常付不起租金，以及在租屋中暴露於污染或其他環境危害，也會造成更快的生物年齡老化。住房專家Amy Clair表示，這些發現證明了住房對健康的重要性，以及擁有一個安全、負擔得起的住所有多重要。

與租屋相關的潛在壓力因素還包括可能缺乏暖氣供應、位置不好、過度擁擠、搬家的麻煩與價格問題。

儘管研究發現，租屋會加速老化，但有一項例外，就是那些租屋得到政府補貼的人，其生物老化的速度不會比那些已經還清房貸的屋主快。