聯合國在2012年宣布每年的10月11日是為國際女孩日（International Day of the Girl），期許各國都能重視女孩的權利、發展女孩的能力、為女孩提供更多的機會、破除對女孩不平等的待遇等等。對此，已表態要參選台北市第七選區信義、南松山立委的台北市議員許淑華11日在臉書上分享了一位來自中興高中的女孩曾怡瑄的故事，直言「國際女孩日，是希望能夠提升大眾對於女孩各項議題的關注」，引發討論。

許淑華11日在臉書上PO出一篇「國際女孩日」的文章表示，「我是女孩我驕傲，在10月11日國際女孩日這天，一位來自中興高中的女孩曾怡瑄分享了她身為女孩同時也是位專業運動員的故事」，許淑華坦言，「國際女孩日，是希望能夠提升大眾對於女孩各項議題的關注，讓女孩在這個社會上能有更多保障而設立的一個日子」。

「我可以接受失敗，但不能接受放棄」，許淑華更分享了曾怡瑄在她的簡報中的一句話直言，「女性運動選手在生理期時訓練，醫師協助諮詢、體重控制，提供專業營養師協助等等議題，也值得重視與協助，同樣身為女性，我也花了很多時間和心力在關注女性議題，包含過去提出設置捷運女性貼心車廂，受到很多討論！」

最後許淑華也說，「保障女性、女孩權益的這條道路上，我相信仍會有許多困難與挑戰，但我一定不會放棄，而且會更努力的往前，我是女孩，我驕傲！」