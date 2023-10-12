饒舌歌手屁孩Ryan將在11月進行一系列的現場演出「特殊屁好」內容是結合演唱、來賓合作以及脫口秀的大雜燴「歌廳秀」。除了內容新潮特異，連售票方式都是上募資平台，滿滿獨家周邊商品，希望各方面滿足觀眾。

預告片中，可見屁孩前陣子才演出脫口秀橋段。他在爆滿觀眾圍繞下，自嘲饒舌歌手跟本沒錢買毒品、自己更是為求生存拍抖音短視頻，甚至被唱片公司冷凍等政治不正確的話題。

屁孩表示將加碼豪華的嘉賓陣容。固定班底將是一起合唱Gucci Prada聲名大噪的水水外，還有嘻哈小魔女Allyson 扮演撿場與茶水妹的角色，猶如6場歡樂又紓壓的小型派對。每場嘉賓各有不同，目前顯示為盲盒模式。

屁孩準備歌廳秀的同時，進組拍攝新戲，不忘演員身分。近日他於IG上發布幽默的歌廳秀前導短片，演出「合法但有病」的特殊癖好，更是「很有戲」讓人哄堂大笑。

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