方馨新戲造型繽紛。（台視提供）

柯叔元角色帶著神秘感。（台視提供）

方馨在台視最新8點檔大戲《追分成功》飾演為了追愛求神問卦的單身房東「周秀敏」，最新角色造型曝光，一身綠色上衣搭配桃紅色長裙，還掛著亮橘色包包、腳踩紅色高跟涼鞋，無論是招桃花的粉晶手環、或是加持過的佛珠，手上、身上掛的琳琅滿目，方馨看了新角色造型，忍不住指著自己手上的串飾笑說：「真的很浮誇，走的是不對稱路線，只要人家跟她說這個靈驗，就戴在身上，表示真的很想婚」。

方馨劇中經常到廟裡向乩童問事，柯叔元就是在廟中擔任神明翻譯官的「筆生」，有著一段不可告人的過去，因此整個人總是帶著神秘感，眼神又流露出成熟性感，讓人不自覺想靠近。柯叔元表示：「剛跟這個角色接觸幾天，感覺還不錯，他是一個外冷內熱，有點神祕、有點故事的中年大叔，現在只能透露到這啦！」

方馨的新角色穿上繽紛搶眼的「多巴胺穿搭」，創造出視覺衝擊感，鮮豔色混搭突出個性，她透露製作單位當初設計角色時，就是希望盡量讓她可以跳tone一點：「我覺得秀敏的思維應該跟別人不一樣，很想把自己嫁出去，繽紛的顏色讓自己保持心情愉悅，看看這樣會不會吸引到人家，沒想到可能是把大家嚇跑了。」

劇中方馨為了自己的姻緣，拼命纏著柯叔元問神明給的旨意究竟是什麼意思，儘管柯叔元已經解釋到嘴破，還是繼續追問，柯叔元最後沒好氣表示「自己想」，兩人鬥嘴鼓互動有趣。方馨事後自我安慰：「秀敏很想要愛，但我覺得就是緣分還沒到。」

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