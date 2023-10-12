蔡昌憲演藝事業旺，工作滿檔還二度入圍金鐘視帝。（陳俊吉攝）

蔡昌憲演藝事業苦盡甘來。（陳俊吉攝）

蔡昌憲演藝事業苦盡甘來。（陳俊吉攝）

出道14年的蔡昌憲，是橫跨主持、電影、戲劇與唱片的全能型藝人，繼2020年以《苦力》入圍金鐘獎男主角獎後，今年再度以同一位導演李岳峰執導的公視《牛車來去》二度角逐金鐘視帝；不過，比起競爭激烈的男主角獎項，令他覺得壓力更大、更焦慮的是，將與楊小黎一起主持金鐘紅毯！

蔡昌憲日前接受本報專訪時表示，11年前主持金馬獎星光大道時被網友批評得「遍體鱗傷」，當時的他主持星光大道只有「憨膽」，被罵後自己難過到哭了，自責表現不夠好，「幸好滿快就修復，安慰自己至少還有主持金馬獎頒獎典禮的紅毯呢」。今年的他抱持著「雪恥」決心捲土重來， 「經過這麼多年、經歷這麼多事，人生有了很多體悟，也更認識這個圈子，覺得時間又到了，想要挑戰一下，為自己再拚一次！也希望可以讓大家開心參加典禮 」。

蔡昌憲說，主持星光大道要準備的功課很多，必須看完全部入圍作品，所以他真的很焦慮，「星光大道的表現是我自己可以控制的，但入圍後能否得獎，就不是我決定的了」。偏偏他最近超忙，被命理老師看好適合搬家的日子剛好在金鐘獎揭曉前一周，而老婆又正懷著第二胎，所以所有舊家整理打包、聯絡傢俱廠商、約時間等雜事，全都他自己來，「最近每天早上都是6點多就起床幫兒子小菜包泡奶，7點多送他去上學後，就開始忙自己的工作、搬家的事，半夜1點才能睡」。

也因此他計畫搬好家後，就要「拋妻棄子」另外找飯店住幾天，展開金鐘獎前的「閉關」，「謝謝老婆的體諒，雖然她正懷孕，但也會把時間留給我做功課 ，她知道我 再不跳出來，就要崩潰了！」

談起兩次入圍心境，蔡昌憲表示上次完全沒想過自己有機會入圍，沒想到第二次入圍又是李岳峰導演的作品，「可能我真的很適合拍那樣的時代劇，比較有草根性、接地氣吧」。外界看他手上節目滿檔，主持節目類型涵蓋歌唱、外景還有兒童節目，戲劇也邀約不斷，老婆正懷第二胎，農曆年前女兒「小菜心」即將出世，又買了新房準備入厝新家，好運旺不停，惜福、懂得感恩的他也覺得自己運氣還不錯，「我是在該認真的時候把事情認真做好，有沒有用心大家一定都看得出來！」

他說每個人出身、生活環境會定調人生很多方向，不過他自己會認真努力地讓某些事情改變、往更好的方向走，「夜深人靜時對自己擁有的一切感到幸福，但當然也會有很無力的時候，只是我通常是把好的那一部分散發出來」。

蔡昌憲表示，其實不管是之前的《苦力》、這次的《牛車來去》，不僅戲劇角色都不是很好的狀態，現實中的他在拍攝過程中也都剛好遇到很苦的時候，「拍《苦力》時我爸爸生病很嚴重，但我要拍戲，經常收工後晚上還要去醫院跟家人輪流照顧，加上當時還遇到老婆懷孕產檢發現胎兒有先天基因缺陷而忍痛引產，角色夠苦，人生也很苦；所以那年入圍當下，我哭得很感動，很希望我爸爸有看到！」

他說這次拍《牛車》過程也是辛苦，當時兒子小菜包剛出生沒多久，才7、8個月大，自己必須長期在台南拍戲，很懊惱無法陪伴照顧，家人為他南北來來回回很累，所以後來他乾脆在台南租房，把老婆小孩一起帶到台南，至少他收工後可以陪伴，「總之都苦過了，現在算是苦盡甘來」。

他因主持星光大道、已預做功課看完所有入圍作品，評估自己得獎？「第一次入圍時，覺得自己5％機會，第二次入圍了，應該有升到20％，至少有5分之1的機率」。在幾個對手中，雖然深知觀眾與評審各有喜好，但他也坦言自己特別偏愛且看好《台灣犯罪故事》單元《生死困局》入圍的李銘忠，「5個入圍者只有我跟他沒有得過金鐘獎，我的優勢是比他多入圍一次！」