BWF世界羽聯超級500系列北極羽球公開賽，台北時間12日凌晨台灣男單好手周天成歷經超過1小時的苦戰，18比21、21比16、25比23逆轉勝大陸選手趙俊鵬，挺進北極羽球賽男單16強。

目前世界排名第11的周天成，是北極羽球公開賽男單第5種子，首輪面對世界第32趙駿鵬，面臨一場3局苦戰，第3局甚至進入到「丟士」，周天成才順利勝出，12日將與馬來西亞黃智勇爭奪8強，被安排在1號場地第5場。來到芬蘭萬塔參賽前，黃智勇在杭州亞運和周天成一樣，都在個人賽單打止步8強，兩人過去交手4次各2勝2敗。

首輪僅歷時23分鐘直落2獲勝的寶島一姐戴資穎，第2輪將碰上泰國選手革通（Supanida Katethong），比賽安排在1號場地第1場賽事，比賽時間台北時間12日下午3點，小戴過去與革通過招過2次都是連下2局獲勝。

男雙第7種子、台灣東京奧運金牌男雙組合李洋／被安排在2號場地打16強賽，是不早於台北時間晚間10點的當地夜場賽事的第2場。