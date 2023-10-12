美國男星威爾史密斯在去年奧斯卡典禮上，因為不滿妻子遭到調侃，公然掌摑諧星克里斯洛克，展現愛妻形象，但他的妻子在今天播出的專訪片段中透露，她與丈夫其實自2016年起就已分居。

法新社報導，威爾史密斯（Will Smith）在去年奧斯卡典禮上，因為克里斯洛克（Chris Rock）拿他妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）幾乎剃光頭髮一事開玩笑，氣得上台打了對方一巴掌，自此這對好萊塢佳偶的婚姻受到強烈關注。

潔達蘋姬史密斯在今天播出的美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪預告片段中指出，早在奧斯卡掌摑事件之前，她與丈夫早已分居多年，過著「完全不同的生活」。

在節目上，潔達蘋姬史密斯宣傳了她的新回憶錄「值得」（Worthy），並透露：「在2016年時，我們早已累到不想再試。」

根據這次專訪片段，威爾史密斯夫婦一直分居至今，但兩人仍維持法律上的婚姻關係。

主持人問及為何選擇隱瞞分居消息，潔達蘋姬史密斯回答說，他們「只是還沒…準備好」，而且「我們仍在試圖弄清楚如何身處兩人之間的伴侶關係」。（譯者：陳正健）1121012