李準在狗血韓劇《7人的逃脫》飾演黑道出身的危險男子，看似粗暴卻可以為兄弟兩肋插刀，現實生活中，李準同樣講義氣，雖然自出道起就以小氣聞名，但每每朋友有難仍會心軟借錢，不知如何拒絕的他嘆道，只能多接點戲賺錢了。

《皇后的品格》、《Penthouse上流戰爭》黃金組合朱東民導演、金順玉編劇再度攜手，找來老班底嚴基俊、申恩慶、尹鐘焄等人，再加入實力派演員黃正音、李準、李侑菲、趙胤熙，打造出瘋狂無極限的《7人的逃脫》，故事發展隨著一名少女的失蹤，拉開悲劇的序幕，7位主要角色為了生存展開鬥爭，並將面臨懲罰。

劇中李侑菲（左）耍心機製造錯覺，導致李準誤會她是另一人，犯下過錯。（圖／翻攝李侑菲IG）

首度合作「狗血劇教母」金順玉，李準直呼神奇，沒想到大名鼎鼎的編劇竟然認識他，且對他的作品瞭如指掌，李準回憶道：「在《7人的逃脫》演員中，我是第一個開會的人。才剛坐下，編劇就說我很適合『閔道赫』。」當下他沒有猶豫，立刻答應演出。

李準為戲減重8公斤，還上了武打學校，他表示自己有一些打鬥的場面，本想好好維持身體健康，但仍受傷了，跳躍時傷到膝蓋，會感到疼痛，幸而現已痊癒。

李準跳躍時傷到膝蓋，會感到疼痛，幸而現已痊癒。（圖／翻攝《7人的逃脫》官網）

「閔道赫」這個角色很講義氣，被問到現實生活中有沒有做過什麼講義氣的事，李準表示：「有段時間經常借錢給朋友。」答案一出讓同劇演員嚴基俊和黃正音驚呼「真的嗎？！」

李準家境貧困，曾經因為沒錢放棄修學旅行，就讀首爾藝術高中時只有一套舞衣，學校熄燈後只能獨自在路燈下赤腳練習，一直以來過著節儉生活的他，出道後依舊如此，在偶像時期不請MBLAQ隊友吃飯，就連家裡要買冷氣也嫌貴，是韓國演藝圈中有名的鐵公雞。

李準家境不好，入行後依然節儉，是韓國演藝圈中有名的鐵公雞。（圖／翻攝《7人的逃脫》官網）

如此一毛不拔的他，卻能為了朋友大方借錢，雖然李準嘴硬表示現在不會了，但下一秒便坦承最近又借了，「我會想『對方有多迫不得已才會來借錢』」。他表示為了自己好不該再借錢，但隨即自嘲很健忘，過了幾個月後又會借出，哪怕不是多大一筆錢，李準小聲說：「那我就多演戲，我會偶爾借借的。」