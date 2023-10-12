由林心如再度擔任製作人的台式家庭劇《有生之年》上架之後話題不斷，始終在電視台與OTT名列前茅，穩站Netflix台灣區排行榜的前兩名，也是近幾年少數非懸疑類型的台劇能夠霸榜如此長的時間。《有生之年》再度找來金牌編劇杜政哲執筆，導演許肇任執導，以居住在台北的三兄弟為圓心，講述兄弟們的家庭關係，以及周圍人物的故事。

開早餐店的高家夫妻喜翔及楊貴媚靠著傳統的台式早餐店，把三兄弟高嘉岳、高嘉揚以及高嘉凱辛苦養大，吳慷仁飾演的老大高嘉岳在搬去小琉球，離家多年之後，有天遇上生意失敗，交往多年的女友也跟別人跑了，他決定回家看看家人，之後就結束自己的人生。鄭元暢飾演的老二高嘉揚學業、事業及家庭都有成，是三兄弟中最體面的一個，但身為養子的事實，卻是高家人們難以當眾談論的公開秘密。林哲熹飾演的老三高嘉凱溫和堅定，責任感、貼心且認命，一心想待在家，好好陪著父母守住家裡的早餐店，也是三兄弟中，唯一肯繼承早餐店的兒子。

《有生之年》老么林哲熹(右一)最常被哥哥吳慷仁、鄭元暢鬧。（圖／TVBS提供）

父母婚姻失和，兄弟們各有各的人生難關，三餐四季，尋常的家庭日常裡，家庭中的每個人都有自己故事，以及必須面對的問題和心魔，要幫別人還是要幫自己？在每天的吵吵鬧鬧之中，日子也就這樣過了。每個人都有家，而家有各式各樣的形狀，人生和家庭問題，永遠都沒有真正的標準答案。《有生之年》乍看是個單純本土家庭劇碼，但君不見韓國有神劇等級的家庭劇楷模《請回答》系列，因為每個人都有豐富的家庭經驗，每個人也都有幾個精彩的家庭成員，看似簡單的故事，要説好其實最難。

曾經執筆《光陰的故事》，杜政哲表示自己想寫的，就是一個關於「活著」的故事，如同本劇的英文片名《Living》一樣。對描寫一般人的平凡生活信手捻來，夫妻吵架，兄弟鬥嘴，對白不耍高深，充滿親切感，也為本劇創造了不少金句，包括「我們之間最大的問題，就是你一直不覺得自己有問題」、「我們以為的失去，往往只是一段去蕪存菁的過程」、「有時候你覺得困難，就是自己在嚇自己」，「沒有不可能，只有要不要」以及吳慷仁飾演的大哥高嘉岳寫的「有生之年，能夠長這麼大算不錯了，但真的好想好好談場戀愛」等等。

《有生之年》吳慷仁工作、感情都失敗，他寫下遺書，也說出對有生之年的人生感概。（圖／華視提供）

簡簡單單的台式早餐，就是最耐吃的好味道。《有生之年》就是一個像台式早餐的故事，有流暢至極的好劇本為材料，加上擅長以幽默、自然風格講故事的廚師許肇任，兩位編導把這個尋常台北的家族圖譜拍得格外可愛、動人又貼近人心。演員們充滿默契的演技拋接，從第一集的開頭，就能看出它不同於一般家庭劇的喜感與節奏感，飾演高家一家的主演群們，加上張榕容、方志友、孫可芳等實力派飾演每個人的配偶、女友、緋聞對象、學校同學和附近鄰居，偶爾再來點無傷大雅的多角關係，就成了素樸又有滋有味，帶有溫暖力量的台北日常風景《有生之年》。

《有生之年》熱播中。