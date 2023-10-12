詐欺案件暴增讓政府傷透腦筋，警政署統計光是2022年投資詐騙財損就高達34億元，當詐騙案件如同土石流般淹沒司法機關之際，以往常被抱怨輕判詐欺案件的法院終於受不了，今年8月底卸任台南地院院長的董武全開出第一槍，希望檢方增加偵查中移付法院調解案件，為此，司法院高層一方面拜會法務部，希望取得共識，還對基層法院廣發公文，希望自行勻撥人力處理調解案件，讓人力原就吃緊的基層法院雪上加霜！

根據司法院統計，地方法院的詐欺案件科刑人數自2016年起逐年遞增，近6年來詐欺罪的科刑人數，除了2021年因COVID-19疫情三級警戒因素稍減，其餘均在1萬4000件至1萬5000件左右。其中占比最高者為提供帳戶的普通詐欺及詐欺集團提款車手、電信機房的加重詐欺兩類案件，二者於2021年及2022年的終結件數依序為6902件、7654件與5178件、7826件，前者共增752件，後者共增加2648件，而全台檢察官及法官每月新收案件量，也視地區的不同，由平均的數十件飆升至破百件。

前台南地院院長董武全卸任時致詞表示，詐欺案件太多，院檢都積案如山，基層叫苦連天。（圖／周志龍攝）

今年8月30日卸任台南地院院長的董武全，在司法院舉辦一審法院院長交接典禮上表示，詐欺、洗錢及組織犯罪幾乎占法官每月收案量的1／3以上，其中詐欺案件太多，院檢都積案如山，基層叫苦連天，他也常聽到基層的檢察官說：「讓我們活下去吧！」無論院檢都苦於詐騙案件爆增。董武全認為，法院審判期間的案件調解數量大幅成長，希望檢方偵查案件的調解件數也能增加，以解司法於倒懸。

基層法官的聲音，司法院聽見了，不過實際的作法卻讓基層法官炸鍋。有法官在司法院內部網站「司法論壇」質疑，指司法院日前發文要求「法院與相對應檢察署協商，勻撥適度資源辦理檢察官偵查中刑案擴大移付調解之事件」，簡單來說，司法院也認為偵查中移付法院調解案件很重要，可以紓解訟源、減少案子進入法院，但卻表明無法提供人力，要求地方法院「自己去挖東牆補西牆」。

基層法官認為，地方法院辦案人力吃緊，司法院不該要求各法院「自己去挖東牆補西牆」。（圖／報系資料照）

一位看不下去的法官指出，司法院彷彿認為每個法院都有一些閒置人員可以隨時使用，「請問親愛的大院啊，上哪去勻、上哪去撥？」法官說：難道開庭的配合不用連庭務員、書記官一起勻撥嗎？這位法官懷疑，司法院到底有沒有搞清楚基層司法事務官辦理的調解案件數量，再來找檢察署要案子調解呢？

還有法官指出，提高調解案件是為了解決未來可能出現的民事訴訟，但是在時機上尚未成熟、或是一直期待做出績效的同時勉強當事人調解，後續會產生更多問題，如果調解真的是解決積案的萬靈丹，目前績效最好的北部和中部的大法院，民庭法官應該會有舒服的辦案環境，但事實上卻不然。希望別把調解當作是解決積案的藥方，也別讓各法院院長為追求疏解訟源率，忽略人員配置的合理性。

更多 CTWANT 報導