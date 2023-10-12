國民法官制度是司法院重點推動的政策，甚至有司法高層認為「國民法官可以救司法！」不過實行9個月以來，各界毀譽參半，司法院長許宗力日前在律師節慶祝大會上，數度指責律師在國民法官案件上的表現是一盤散沙，形同掀開了潘朵拉的盒子，引起律師界強烈反彈，司法院採取補救措施，日前發公文要求各法院統計法官助理名額，疑似要將基層法院的法官助理挪用為國民法官的約聘公設辯護人，讓基層法官罵聲不斷。

每年9月9日是律師節，全國律師聯合會今年邀請總統蔡英文、司法院長許宗力、法務部政務次長蔡碧仲、檢察總長邢泰釗等司法高層參加律師節慶祝大會，蔡英文致詞時提到，她上任以來，逐步落實《國民法官法》等各項司法改革，希望將國民的視野及經驗納入審判，也希望律師在個案當中為當事人爭取最佳利益，在臺灣邁向法治國家的過程中扮演維護民眾權益、落實公平正義的關鍵角色。

司法院長許宗力在律師節慶祝大會中，批評律師在國民法官的表現是一盤散沙，引發軒然大波。（圖／總統府官網）

不料輪到司法院長許宗力致詞時，他卻表示今年開始實施的《國民法官法》新制，各方指出檢辯實力不對等問題，而且最近幾件國民法官法庭審理程序中，顯現出相對於有組織、有訓練、有專職人力配置的檢方，欠缺有組織奧援的辯方通常單打獨鬥，即使3位出庭，也看不出團隊合作跡象，顯如一團散沙。

由於許宗力致詞時批律師「一盤散沙」不只一次，激起台下律師們的憤怒，全律會也發表聲明認為「難以苟同」。司法院事後兩度澄清，強調感佩律師為國民參與刑事審判努力付出，正積極研議妥適方案。司法院新聞及法治宣導處長陳婷玉也回應，相關問題會再跟法律扶助基金會協商，如果法扶律師的接案意願不高，會考慮透過司法院所屬法院編制內的公設辯護人上場，司法院也會對公設辯護人積極進行訓練。

司法院發函各法院調查法官助理人數，基層法官認為是想挪用當國民法官的約聘公設辯護人，反彈聲浪高漲。（圖／報系資料照）

不過有法官爆料指出，司法院已發公文要求各法院統計法官助理名額，懷疑要將法官助理挪用當國民法官的約聘公設辯護人，引起基層法官反彈。據了解，司法院前後共發兩次公文，要求各法院調查法官助理人力，不少法官認為這就是高層要動用全國法助的心思，也是想要收回各法院的部分法助名額，挪給國民法官的約聘公設辯護人名額使用。

有法官指出，高等法院的法官助理名額多到「滿出來」，像高雄高分院錄取的法官助理還挪給司法院刑事廳使用，但是基層法的法助人力不足，連庭長和審判長都要共用法助，有些庭長還不好意思使用法助，大家都苦哈哈，居然還要動用地院法助的歪腦筋。

另有法官表示，雖然司法院目前只說先盤點人力，但白紙黑字寫出來的，只是什麼時候做的差別，希望司法院不要成為基層法官的豬隊友，不管高層要怎麼拿著刀叉吃哪個位置，但不該拿著刀叉指向基層人員。還有法官認為，調解可以送去鄉鎮市公所調委會，為何還要占用法院資源？而且調解的時段很少，還被排滿滿，排都排不進去。

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