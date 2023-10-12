巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，以色列隨即空襲回擊。希伯來大學軍事歷史學者歐巴赫（Danny Orbach）為此建議，台灣應該重視傳統作戰，維持一定的坦克數量，不能全以高科技裝置取代；歐巴赫也提到，當前的國際形勢包括俄烏戰爭陷入持久戰、中東戰火再起以及台海緊張情勢升高，這三大區域衝突環環相扣，未來存在引發第三次世界大戰的風險。針對歐巴赫的說法，退役少將栗正傑表示，他「不認同」。

針對以色列學者歐巴赫的說法，栗正傑11日在中天《頭條開講》節目中表示，他不認同，以巴戰爭跟台海兩岸是完全不同的戰爭型態。 以巴是種族戰爭、宗教戰爭，是千年的血海深仇，他甚至研判，以巴這場戰爭一開打，就是血洗、種族滅絕，可能會打到這種程度。

栗正傑接著指出，以巴戰爭跟兩岸的型態不同，兩岸是屬於一種政治的問題 ，不是軍事、種族、宗教的問題，所以兩岸不可能打成血海深仇這種方式你死我活。歷史學者講這些話，他覺得講得不對，美軍應該也會認為他講得不對。

該學者提及重視通訊能力。栗正傑認為，戰爭當然要重視科技力，以科技力為優先，不然幹嘛跟美國買Link-22，所以不能光靠通訊、情報、管制、指揮、監視，這些手段通通要整合在一起，才能應付現代化戰爭。

另外，針對以色列的城鎮戰，栗正傑點出，以軍的城鎮戰和台灣、俄烏戰爭所認知的城鎮戰概念不同，以軍進去加薩走廊，為自身安全，不會去打巷戰，一旦發現目標，他們就以無線電通知，用飛機或飛彈把大樓轟掉。他也相信，兩岸因同文同種 ，解放軍應不會對台灣打血腥的城鎮戰。