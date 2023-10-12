被稱為「Play One」的強烈颱風布拉萬，似乎沒打算跟大家一起玩，自走自的路，對台灣無影響。它的強度仍具可看性，進入巔峰狀態後，威力直逼今年風王「瑪娃」颱風。氣象粉專形容，布拉萬的超強暴風核心有多廣？「等於台北到台南的距離」。

「瑪娃」被美軍氣象單位形容為「超級颱風」，於今年5月下旬肆虐關島，造成當地重大災損。布拉萬發展迅速，輕易跨越強颱門檻。今晨2點的位置在北緯19.7 度、東經142.8 度，距離台灣約2000公里。

中央氣象署指出，布拉萬以每小時19公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑130公里。󠀠

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，布拉萬將進入海水熱焓量較低的區域，由於環境條件轉差，颱風會逐漸減弱。不過以目前來看，它的󠀠最強核心有多大？「大約是台北到台南的距離」，威力可想而知。