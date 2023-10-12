湯姓男子前年在酒吧內將一名酒醉女子「撿屍」帶走，在公園廁所性侵，甚至還將她掉落地面而遺留現場的2300元現金侵占，台灣高等法院駁回他的上訴，依強制性交罪、侵占遺失物罪各判刑4年及罰金9000元。可上訴。

判決指出，湯姓男子與被害女子不相識，在2021年10月2日晚間，先後赴共同友人的酒約到酒吧飲酒，隔天凌晨4點多，眾人聚會結束先行離開，湯男見她酒後泥醉意識不清而滯留休憩，偕友離去後指示計程車司機駕車折返該酒吧，將她扶上計程車後共乘離去。

途中行經桃園市一處公園附近，他要求司機停車而帶她下車，將她拉至公園公廁內親吻褻摸，且強脫她褲子，她轉醒推拒，湯男卻毆打她並加以性侵，她遭強制性交過程中，褲子口袋內2300元掉落地面而遺留現場，湯男還拿走侵占。

一審及二審都認定，湯男戕害被害人之性自主決定權及人格尊嚴甚鉅，並造成她難以抹滅之陰影，犯後飾詞狡辯，難認有悔改之心，依強制性交罪、侵占遺失物罪，分別量處有期徒刑4年、罰金9000元。可上訴。

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