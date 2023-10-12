大陸女星周冬雨過去憑藉演出張藝謀導演的《山楂樹之戀》女主角「靜秋」，成為新一代的「謀女郎」，2016年更以《七月與安生》和同片的馬思純一同拿下金馬影后；近日她出席平遙國際電影展，罕見打扮成性感風格，並露出她左胸下的刺青，令網友驚豔「原來她這個位置有刺青」。

周冬雨日前出席平遙國際電影展，穿著較為性感的禮服，身材瘦小的她，每當有性感打扮時，時尚品味都會受到質疑，甚至常被指是「小孩身材」，但這次穿著黑色削肩禮服，不僅凸顯出她出眾的氣質，禮服剪裁也讓她難得露出大片側身與美背，整體風格優雅中帶著一點性感，獲得好評。

然而，值得注意的是，她左胸下的刺青露出了一小角，讓不少網友好奇刺青的完整圖案，有些人猜測是魚尾，也有部分認為是蝴蝶的翅膀，意外收穫不少稱讚，紛紛直呼這個刺青超酷。

周冬雨出席平遙國際電影展，罕見露出胸下刺青。（圖／翻攝自微博）

事實上，這並不是周冬雨身上唯一的刺青，過去也有人發現她右腳上，有一條從腳踝外側延伸到腳趾的黑線，雖然她未說明過這個刺青的意義，但由於好友竇靖童下巴也有線條刺青，因此外界猜測這似乎是兩人友誼的象徵。