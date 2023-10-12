國寶集團總裁朱國榮涉掏空、內線交易、炒股三大弊案，台灣高等法院各判8年及16年徒刑，未料朱在國內知名「超跑達人」周哲男協助下， 9月7日棄導潛逃，從基隆八斗子搭乘遊艇出海偷渡至菲律賓，事後又搭機轉往萬那杜。事後周男與船長、船員等4人向刑事局自首。調查局長王俊力表示，將透過駐外法務秘書請求司法互助，希望將朱押解返台受審。

據了解，朱國榮的事業夥伴、有「超跑達人」稱號的周哲男日前見媒體報導警方專案小組介入調查後，與協助朱潛逃的1名船長和2名船員等4人，在律師陪同下主動於9月底向刑事局自首。

張男坦承，在朱最後一次到派出所報到後，便協助開車接應至基隆八斗子碼頭出海，再乘船於8日抵達台南安平碼頭整補後，隨即航行潛逃至菲律賓港口，航至菲國佬沃後，朱國榮在港口時藉口要上廁所，隨後就不知所蹤。

周哲男負責提供遊艇，接應朱出海。而朱的31歲嫩妻與幼子，則在同時間搭機出國在菲國會合，目前疑似逃往第三國。

由於萬那杜推動「投資移民」，約台幣4百萬元可取得護照，加上朱財力雄厚，短期能否緝捕遣返，專案人員不樂觀。

朱國榮昔年曾在澳門犯下運鈔車搶案，近年則從事借殼炒股，買下營運出問題的上市櫃公司，結合金主、炒手操弄股價牟利，包括2011年的「龍邦」、2014年的「中信人壽」併購、2023年「松崗」等公司股票，陸續因股價異常引起檢調追查，朱也為此遭判刑8年及16年，並以5億元天價金額交保候審。

朱國榮遭法院制限出境，每天需至信義警分局報案，9月7日下午他最後一次到派出所簽名後，隨即棄保潛逃，4天後警方發現後通報法院，但朱已偷渡離開台灣。

台北地檢署目前正就朱的偷渡案進行調查，高院9月14日開拘票逮人未果後，在28日也對其發布長達30年的通緝。