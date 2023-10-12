每個人的擇偶條件不一，一名25歲長相清秀的女子，希望另一半外表帥、身高180公分以上、月薪10萬、專情、家人好相處、家境好等，她表示自己不願和一般普通男性交往、結婚，直言「普男讓我沒有動力去努力，還得放棄單身時的快樂」，奉勸女生不必為了單身而焦慮。

原PO前天（10日）於論壇《Dcard》指出，自認長得清秀可愛，偶爾會有1至2個追求者，她過去曾和各方面條件都普通的男子交往，最終因個性不合而分手，目前仍單身。

原PO開出6大擇偶條件，包括專情個性合、身高180公分以上、月薪10萬、家人好相處、外表帥和家境好等，「我知道我的擇偶條件就是被罵爆」，敢開這種要求並非自己配得上高富帥，而是她已做好單身到老的準備。

原PO清楚自身的條件只能吸引到身高僅170公分、長相一般、月薪不到7萬、家境普通，但個性可能很合的男性，但她直言「和這樣類型的人戀愛、結婚，完全沒有讓我努力的動力，結婚生子後還得養育一個未來做什麼都很普通的小孩。

原PO不願為了條件一般的男性，放棄單身時的自由、豐富的生活，「女孩們可以不用為了單身焦慮， 我們活得很舒服快樂。」貼文吸引一票女性共鳴，「說出我的心聲」、「很好呀！就是寧缺勿濫」、「誰說一定要結婚生小孩，談戀愛別將就」。