隨著高雄市前市長韓國瑜和民眾黨總統參選人柯文哲爆出驚天會面，國民黨主席朱立倫也在10日出手，宣稱已邀韓出任副主席。然而國民黨中常委游家富卻表示，朱立倫此舉並非真心，甚至不是真的要借重韓，因此韓國瑜極有可能保持自由之身，來輔選2024非綠陣營。

據《中評網》12日報導，針對朱立倫公開拋出邀請韓國瑜出任國民黨副主席一事，韓昨（11）日回應，當下仍在研議當中，且強調只考慮自己在輔選中扮演的角色，並全力以赴，並不在乎職務為何，對於朱的邀請還沒決定。

與韓國瑜有私交的國民黨中常委游家富認為，因副主席一職對韓國瑜而言綁手綁腳，其答應機率應該不高；至於朱立倫殷切盼韓能接受黨職，也不是倚重韓，反而是在防範韓國瑜坐大，甚至是挑戰黨主席大位，「畢竟韓粉期待韓國瑜出面帶領國民黨的呼聲從沒消停，對朱是壓力所在。」

游家富分析，朱立倫在2024當中將自己定位為「總教練」，當然不希望韓國瑜來攪局，請韓出任副主席，可以發揮影響力，又能將韓列為黨務編制下，朱能維持住自己的權威。但游強調，若以韓國瑜的性格，則會希望以個人方式協助在野陣營，當上副主席反而施展不開，保住自由之身，才能夠隨機應變。

游家富稱，據自己了解，韓國瑜之後啟動輔選工作，會優先幫助之前友好的、有淵源的參選人，另任何有需要、提出邀請者，也會盡量出席站台。