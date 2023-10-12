【全程字幕】韓國瑜金句連發！曝僑胞嘆「國民黨軟又沒出息」 喊「這歇後語」讚戰鬥藍 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜昨（11）日同台，韓國瑜直言，海內外藍營支持者都覺得國民黨沒出息，很多事情不敢大聲講出來。對此，國民黨智庫執行長柯志恩也認同這番話，並透露在高雄走跳時，許多民眾都認為國民黨沒用，「槍在這邊，你們還沒撿」，恨鐵不成鋼。

中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌昨號召「戰鬥藍」集結，除召集全台33位國民黨立委參選人，侯友宜、韓國瑜也現身。韓國瑜在致詞時提到，他剛從海外回來，海內外藍營支持者對國民黨失望，覺得國民黨軟、沒出息，很多事情不敢大聲講，感到垂頭喪氣，因此他期許戰鬥藍擦亮國民黨的招牌，打造光榮立院團隊。

對此，柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中也提到，她在高雄各地走跳時，每個人都在罵國民黨沒有用，「槍在這邊，你們還沒撿」，讓柯志恩幾乎每天都被唸，這現象也跟韓國瑜在海外聽到的聲音一樣，大家都恨鐵不成鋼。柯志恩認為，國民黨現在面臨許多紛擾，使外界覺得不團結，但她認為團結是很大學問，且不是大家不團結，而是找不到路徑。

針對韓國瑜站出來力挺，柯志恩直言此舉對侯而言確實有幫助，特別是國民黨支持者中，目前大概只有六成八支持侯。因此，包括戰鬥藍要角等透過跟侯並肩站一起，會對藍營支持者，特別是深藍這塊有鼓舞作用，柯志恩強調，若看到有這麼多人站出來，會讓一些本來不願投票、猶豫不決的人開始思考，若再加把勁，他們就會走出去，「目前為止大家都站在旁邊看」。