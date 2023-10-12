國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜昨（11）日同台，韓國瑜直言，海內外藍營支持者都覺得國民黨沒出息，很多事情不敢大聲講出來。對此，國民黨智庫執行長柯志恩也認同這番話，並透露在高雄走跳時，許多民眾都認為國民黨沒用，「槍在這邊，你們還沒撿」，恨鐵不成鋼。
中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌昨號召「戰鬥藍」集結，除召集全台33位國民黨立委參選人，侯友宜、韓國瑜也現身。韓國瑜在致詞時提到，他剛從海外回來，海內外藍營支持者對國民黨失望，覺得國民黨軟、沒出息，很多事情不敢大聲講，感到垂頭喪氣，因此他期許戰鬥藍擦亮國民黨的招牌，打造光榮立院團隊。
對此，柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中也提到，她在高雄各地走跳時，每個人都在罵國民黨沒有用，「槍在這邊，你們還沒撿」，讓柯志恩幾乎每天都被唸，這現象也跟韓國瑜在海外聽到的聲音一樣，大家都恨鐵不成鋼。柯志恩認為，國民黨現在面臨許多紛擾，使外界覺得不團結，但她認為團結是很大學問，且不是大家不團結，而是找不到路徑。
針對韓國瑜站出來力挺，柯志恩直言此舉對侯而言確實有幫助，特別是國民黨支持者中，目前大概只有六成八支持侯。因此，包括戰鬥藍要角等透過跟侯並肩站一起，會對藍營支持者，特別是深藍這塊有鼓舞作用，柯志恩強調，若看到有這麼多人站出來，會讓一些本來不願投票、猶豫不決的人開始思考，若再加把勁，他們就會走出去，「目前為止大家都站在旁邊看」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。