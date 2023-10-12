印度鐵路官員告訴媒體，印度東北部比哈省（Bihar）一列特快列車昨晚出軌，造成至少4人喪生，約80人受傷。

路透社報導，印度東部中央鐵路（East Central Railway）總經理普拉卡希（Tarun Prakash）表示，昨天晚間從德里（Delhi）開往阿薩姆（Assam）的東北特快列車21節車廂在比哈省布克薩爾鎮（Buxar）的拉古納特普爾（Raghunathpur）火車站脫軌。

普拉卡希表示，目前已確認有4人死亡，且80名傷者中的一些人被送到比哈省首府巴特納（Patna）。

目前尚不清楚出軌原因。

媒體報導說，其他幾班客運和貨運列車因事故改道。

普拉卡希表示救援行動仍在進行中，不過鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）在社群媒體網站X平台上表示，列車疏散和救援工作已完畢。

他發文說：「所有車廂檢查完畢。乘客很快將轉搭一列專車持續他們的旅程。」

奧里薩省（Odisha）6月發生印度20年來最嚴重的鐵道事故，造成至少288人喪命。（譯者：盧映孜）1121012