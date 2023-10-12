美債殖利率持續回落之際，聯準會公布9月會議紀要，官員們對於升息觀點存在分歧，但一致同意審慎推進貨幣政策，華爾街股市11日高開，午盤時段一度相繼轉跌，但在會議紀要出爐後重新轉漲，尾盤持續走高，終場齊收紅。

道瓊工業指數揚升65.57點，或0.19％，收33,804.87點；標普500指數上漲18.71點，或0.43％，收4,376.95點；那斯達克指數上揚96.84點，或0.71％，收13,659.68點；費城半導體指數上漲25.75點，或0.73％，收3537.83點。

數據方面，美國勞工統計局11日公布，由於能源價格上漲，9月生產者物價指數（PPI）年增率為2.2％，高於8月的2％以及市場預期的1.6％，為今年4月以來最高；剔除波動劇烈的食品與能源價格後，核心PPI年增2.7％，高於8月的2.2％與市場預估的2.3％增幅。

政經方面，聯準會公布9月會議紀要，內容顯示，對於未來是否需要進一步升息，官員們意見分歧，但所有成員均同意審慎推進利率決策，在一段時間維持高利率水平，並同意每次會議的政策決定都將基於整體資訊，也會考量其對經濟前景和風險平衡的影響。

由於美國財政部續發350億美元10年期公債，得標利率4.610％，大額發債為美債殖利率製造上行壓力，加上中東爆發衝突，投資人湧向避險資產，10年期美債殖利率連續第二個交易日下跌至近兩周低點，最深跌11個基點至4.54％，而短債殖利率則走高，2年期美債殖利率在聯準會會議紀要發布前重上5％，日內最高上行3.6個基點，紀要發布後失守5％關卡。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）11日讚揚通膨降溫走勢良好，並強調隨著美債殖利率走高、金融市場收緊，聯準會得以在採取進一步的利率行動前，先觀望形勢的發展。

而另一位理事鮑曼（Michelle Bowman）則於國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行年會上表示，有鑑於通膨依然遠高過目標，聯準會可能需要進一步升息，維持利率於高水平的時間或許會比預期更長。

地緣政治方面，黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）11日表示其用飛彈擊中了以色列的一個軍事哨站，造成以色列士兵受傷，中東戰火恐有擴大風險，美國及其盟友警告真主黨，不要參與哈馬斯與以色列的戰爭。美國國務卿布林肯已啟程前往以色列，用以表明美國在危機時刻支持以色列。

個股方面，微軟近日微調了收購動視暴雪的協議條款，預計英國監管部門將在數日內同意此交易，微軟終場收紅1.23％，收在每股332.42美元，動視暴雪盤中也止跌轉漲，攀升至2021年6月以來的兩年多新高。不過微軟於周三收到美國國稅局通知，要求該公司補繳近290億美元的稅金和罰款，盤後下挫約0.5％。

大型科技股11日全面收紅，Meta攀升5.98美元，漲幅1.86％，收在327.82美元；亞馬遜上揚2.35美元，漲幅1.82％，收報131.83美元；Google上漲2.50美元，漲幅1.80％，收報141.70美元；微軟揚升4.03美元，漲幅1.23％，收報332.42美元；蘋果收漲1.41美元，漲幅0.79％，收在179.80美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚1.39美元，漲幅1.53％，收報92.00美元；日月光ADR收紅0.14美元，漲幅1.81％，收在7.89美元；聯電ADR上漲0.08美元，漲幅1.12％，以7.25美元作收。