老司機心碎！近百警力突擊萬華「色情大樓」，50餘名賣淫女、嫖客遭逮。(民眾提供)

老司機心碎！近百警力突擊萬華「色情大樓」50餘名賣淫女、嫖客遭逮

北市萬華流鶯、站壁私娼亂象不減，當街拉客毫無忌憚，不久前還傳出萬華警方遭到檢舉，有應召站業者涉嫌賄絡，警方選擇性辦案，淪為打手偏坦特定業者的傳言，萬華分局為破除傳言，昨（11日）深夜出動89名聯合警力，進行歷年來最大查緝行動，搗破隱身在大樓內的應召站，帶回50餘名外籍應召女、業者及嫖客。

台北市萬華區康定路上某公寓大樓，昨（11日）深夜11時許出現大批警力，將整棟大樓包圍，並逐層破門。原來是警方獲報，該棟大樓內隱藏一龍一鳳以及外籍應召站等色情行業。

經警方逐一破門，果然發現隱身在其中的應召站，逮捕正在進行性交易的外籍女子及嫖客等50餘人，堪稱近年來最大的一次查抄行動。

據了解，現場為台北地檢署檢察官指揮萬華分局、移民署北區事務大隊機動隊、台北市專勤隊、台北憲兵隊、北市刑大特勤小組、捷運警察隊等單位，查緝外籍人士從事情色應召站與調查組織犯罪情事，並於昨（11日）深夜聯合清查該棟大樓，詳細清查結果仍待警方進一步公布說明。