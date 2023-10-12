大腸癌已連續15年蟬聯國人新發癌症人數之首，據最新統計，民國109年國內大腸癌發生人數1萬6829人、死亡人數超過6千人。腸胃科醫師鄭泓志表示，大腸癌早期並無症狀，但仍可能會有糞便外觀異常、排便習慣改變、莫名體重減輕、不明原因貧血、無力感或疲憊這6種徵兆，而疲憊感很容易因為現代人工作壓力大而忽略。

鄭泓志在其臉書粉專表示，超過9成的大腸癌是從「息肉」發展而來的，通常就是由「腺瘤性息肉」癌變而來的，所以只要及時發現並移除，就可以大幅降低罹患大腸癌的風險。他並表示，大腸癌常見症狀有6種，提醒民眾注意，若有異常，就要儘速就醫、檢查，以利早期診斷治療。

1.糞便異常：包括糞便變細、色澤改變或有血跡。

2. 排便習慣的突然改變：例如長時間的便秘或腹瀉。

3. 腹部不適或疼痛：造成腹部疼痛主要原因是腸阻塞引起腹脹、多氣所導致。

4. 不明原因的體重減少：癌症往往會造成突然體重減輕，大腸癌也不例外。

5. 不明原因貧血：腫瘤已有出血現象，每天一點一滴持續流失而不知，讓人容易感覺喘，或是臉色蒼白。

6. 無力感或疲憊：患者可能會感覺到明顯的體力不支，難以完成日常工作。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊也曾在《健康2.0》節目中表示，癌症常會引起一些惡體質，也就是所謂的癌症惡體質，其中，癌細胞會使人體的蛋白質一直被分解掉，導致肌肉顯得萎縮，也讓人感覺無力，頻頻想睡覺。