上緯投控分別於108年及112年與總部位於美國紐約的資產管理公司Stonepeak簽約，出售95%及5%風睿能源(原名上緯新能源)股權，並於112年9月達成所有交付條件(風睿能源旗下持股25%的海能風電取得經濟部能源局所核發之電業執照)，累積認列合約總價款為新台幣18億3449萬8237元、處分利益新台幣15億9883萬1031元，與原預估差異主要係因融資成本高於預期、疫情造就的施工延遲及成本高漲。另外，風睿能源5%股權交易處分價金美金800萬元、處分利益新台幣4477萬6271元。

上緯自101年起投入離岸風場開發、102年取得政府「風力發電離岸系統示範獎勵」資格，並於105年10月獨立完成竹南外海二座示範機組，成功推進沃旭及麥格理對海洋風電二期投資，激勵了台灣離岸風電發展；海洋風電二期亦順利於108年底完工商轉，為台灣首座離岸風場。

此後上緯淡出離岸風電開發，對風電綠能的重視持續聚焦在材料開發，推出革命性創新產品—可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」/「CleaVER可立解」，更進一步建置回收產線，實現熱固樹脂所製複合材料產品退役後的循環再生利用的閉環工程，降解再利用推出再生系列產品包括再生碳纖維塑膠粒、再生碳纖維氈、再生碳纖維蓆。目前在台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料，預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸，歐洲產能建置則在洽談中。

另外，上緯與工研院合作，藉助工研院長期在電子材料耕耘及公司材料研發的專長，將開發印刷電路板及銅箔基板等材料的回收再利用市場。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，感謝Stonepeak在台灣離岸風電的投入，風睿能源現今的成長茁壯符合Stonepeak當時的承諾，也祝福風睿能源深根台灣，放眼國際。未來上緯投控將持續於碳中和及循環經濟領域加速前進，致力於可回收材料業務與研發，全力朝碳中和及循環經濟領域前進。