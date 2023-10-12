巴西總統魯拉今天透過社群媒體發布致聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和國際社會的公開信，呼籲結束以色列和哈瑪斯衝突，以保護巴勒斯坦和以色列兒童。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在信中寫道：「無論在世界何處，兒童都不能被扣為人質，哈瑪斯必須釋放被綁架的以色列兒童。以色列也必須停止轟炸，讓巴勒斯坦兒童和他們的母親能夠越過與埃及接壤的邊界離開加薩走廊。」

魯拉向古特瑞斯和國際社會發出呼籲：「在瘋狂的戰爭中需要有一點人性，迫切需要國際人道主義干預和停火，以保護以色列和巴勒斯坦兒童。巴西作為聯合國安理會輪值主席，將致力使衝突立即徹底結束，繼續為促進世界和平和捍衛人權而努力。」

根據以色列國防軍的說法，兒童、嬰兒和老人「以伊斯蘭國的方式被殘酷屠殺」。卡法阿扎（Kfar Aza）是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日發動地面攻擊，首當其衝的幾個小型農業聚落之一。

以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）今天說，自衝突爆發以來，以色列至少有1200人死亡。

據巴勒斯坦衛生部表示，在哈瑪斯襲擊後以色列發動的反攻中，加薩走廊至少有1055人喪生。此外，空襲造成5184人受傷。

巴勒斯坦駐巴西大使阿爾澤本（Ibrahim Alzeben）感謝巴西總統魯拉對以色列與哈瑪斯之間衝突的立場，表示魯拉今天發布的公開信「公平、適當且及時」。

阿爾澤本說，巴西和巴勒斯坦關係良好，儘管在某些方面存在分歧。

阿爾澤本還說，目前在加薩走廊的任何救援行動都涉及巨大風險，只要以色列不停火，撤離在巴勒斯坦的巴西人行動都十分困難和危險。

據估計，加薩走廊約有60名巴西人，至少有26人已經要求離開。巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）今天得到埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）的支持，答應試圖營救。

其中一個選擇是通過位於加薩走廊南部的巴勒斯坦城市拉法（Rafah）檢查站建立人道主義走廊。（編輯：馮昭）1121012