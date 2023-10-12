中國外交學院國際關係研究所教授李海東12日在大陸《環球時報》撰文指出，今年9月美國務卿布林肯在約翰斯·霍普金斯大學高級國際問題研究院演講表示，後冷戰大國合作秩序已終結，新的大國競爭秩序已開始。很顯然，「新冷戰」這一拜登總統及華盛頓一眾高官曾反復反對的主張，正逐漸成為美對中及對其他大國的實際政策。美國外交中那種「說得好聽，做得醜陋」言行不一特徵再次暴露無遺。實際上，美國對中的新冷戰心態和政策不僅無益於中美關係，還將讓美國國內問題的「瘡口」進一步擴大。

李海東表示，首先，美對中搞新冷戰無助於化解其國內經濟問題，相反會使原有的問題更加嚴重和難以收拾。近幾年，美國國內面臨的總體性危機狀態並未出現根本性改變，其經濟的「實體化」進程相對坎坷且效果不佳，經濟通膨依然嚴重；其對外大搞「小院高牆」式科技戰和民粹主義式經濟戰，強迫他國投資美國或本國資金回流，使其對外投資振興經濟的管道處於「阻塞」狀態；其以「友岸外包」觀念重塑全球產業鏈、供應鏈體系的既有行動，已導致全球貿易體系規則和運轉發生巨大動盪，美國對外貿易的外部環境更惡劣了而不是更有利了。

長期以來，美國經濟高度金融化的「向虛不向實」病態狀況未有根本性改變，依靠「借債」的經濟運作模式給其他領域帶來了更為嚴重的問題。美國債務總額已從今年1月初的31兆竄升到當前的33兆多美元，其增速遠高於美國年度GDP總額的增速。不推出明智務實的與中合作方針，反而固守「邊緣化」中國的政策，美國自身經濟復甦乃至振興能力的下降狀況很難出現實質性改觀。

李海東稱，其次，美對中搞新冷戰會加劇美國國內的「文化戰爭」。當前，越來越多的美國民眾面臨著「身分認同」和「國家認同」的嚴重雙重認同危機。他們猛烈抨擊作為美立國之本的《聯邦憲法》《獨立宣言》等文件的合法性，認為其旨在保護白人、富人，有強烈的種族主義性質。這毫無疑問會極大損害自身社會的凝聚力和固有活力。在當前多元文化普遍盛行、「政治正確」難以抨擊的環境下，這種對美國精神基石的「拔根」潮流，會引發美國民眾對「美國靈魂」究竟為何物的迷茫和對美國社會現狀的「激憤」，從而通過壓倒性支持極端政治人物來宣洩情緒。美國國內「文化戰爭」已處於近幾十年來的高峰，如無法及時化解，對美國自身和外界而言都將異常危險。

然而，美政治精英尋求的應對之道是「找敵人」，試圖通過將中國樹立為最大競爭對手的方式解決這兩大認同危機。但此思維是「削足適履」「刻舟求劍」之舉，不僅難以解決問題，反而會激起美國社會中亞裔等其他少數族裔群體的不安和抵制。美國對中搞新冷戰根本解決不了自身的「認同之殤」「種族對立之殤」，相反只會使民眾文化精神層面的分裂更為深刻。

李海東認為，第三，美對中搞新冷戰必然加劇美國已有的「社會混亂化」危機。美國毒品氾濫和槍支暴力已盡人皆知，深陷鴉片類藥物芬太尼而死亡的美國民眾每年達10餘萬人，因槍擊而亡者的數量也在持續創紀錄攀升，兩者都已不僅是社會痼疾，更成為嚴重政治問題。

冷戰後，美國顯著變化的社會階層結構對美國整體穩定的衝擊相當明顯。以往中產階級占人口絕大多數的「橄欖型」穩定社會結構，已經逐漸演變為中產階層縮減、大部分人為窮人和弱勢群體的「金字塔型」脆弱社會結構，美國民眾對現狀不滿而引發社會危機或動盪性狀況出現的頻率變大。

這種現象在政治上的反映，就是政治的高度極化以及兩黨政治運作的低劣化。由於社會群體訴求嚴重對立，政客通過製造階層或族裔之間的持久對立的政治投機主張撈取選票。而兩黨在政策醞釀和推進中那種相互拆台的做法，更是使得美國社會和其他方面問題的解決難上加難。

美國內部存在的嚴重社會問題，其化解離不開一個穩定與有利於合作的外部環境。美惡化對中關係，不僅使根治芬太尼等藥物的濫用問題更加困難，還會讓持續擴大中產階級群體規模的目標難以實現，更會導致美國國內的政治分裂走向難以控制的局面。

李海東強調，美國當政者很清楚內部振興和強大外交之間的內在聯繫，卻錯判時代開出了一個聚焦中美競爭的「好惡主導型」政策處方，這不僅會使美國振興國內的主要目標落空，更將使其外交走向必然的失敗。冷戰後數十年，美國始終沒有理順內政與外交的關係，在新環境下，美國政治菁英應該醒來，與中方相向而行，真正走合作共贏之路。