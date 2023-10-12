小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮海運總經理謝惠全表示，市場仍供過於求，明年營運充滿挑戰，此話一出，拖累長榮、陽明分別暴跌6.75％與5.44％。

不過航運股下殺真兇是貨櫃海運業出現震撼彈！歐盟執委會10日宣布「航運聯營體集體豁免條例」（CBER）於明年4月25日到期後，確定不再展延。業界認為，此舉將為每年經手約25兆美元商品貿易的航運業，帶來不確定性。

【1】震撼！歐盟終止海運聯盟反壟斷豁免權

歐盟終止海運聯盟反壟斷豁免權。目前航商正派出法務、律師近一步了解中。國內業界初步評估，普遍認為影響不大。陽明海運表示，航商聯營條件回歸競爭法規，包括聯營航線、船舶共享艙位等，即在聯盟或聯營合作上，航商必須先做自主評估，是否符合歐盟反壟斷規範。

【2】國台辦：ECFA續生效 是台灣主流民意

大陸今年4月發起對台貿易壁壘調查後，陸方中止ECFA疑慮再起，國台辦發言人陳斌華11日針對詢問強調，ECFA自生效實施以來，給兩岸特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。希望保障ECFA繼續生效實施，是台灣主流民意，也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。

【3】富邦、國泰發威 14家金控9月獲利翻倍

雙雄重燃金控獲利動能。富邦金控、國泰金控9月稅後淨利分別為54.03億元、47.7億元，合計再賺逾百億元，分居單月獲利冠亞軍，且推升14家金控9月稅後純益279.93億元，比去年同期的140億元，成長近1倍。

【4】手機市場復甦 聯發科Q3營收超過高標

聯發科繼8月營收重返400億元大關後，9月未能守住營收高峰，單月合併營收360.78億元，月減14.62％，年減36.23％，惟第三季合併營收達1,100億元，季增12.1％，也超過財測高標1,089億元。業者指出，手機市場緩步復甦，品牌廠商積極備貨，景氣有望走出谷底。

【5】美9月PPI增速高於預期 恐成Fed降通膨絆腳石

美國9月生產者物價指數（PPI）月增0.5％高於預期，年增率升至2.2％改寫今年4月以來最高，加上核心PPI回升，加劇外界對於通膨復燃的擔憂，市場預期美國聯準會（Fed）可能按先前步調將高利率維持更久時間。儘管PPI數據顯示通膨似有回溫跡象，但市場反應並不大。