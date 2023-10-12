由於去年同期適逢新舊晶片交替，客戶延緩拉貨營收基期偏低，動力-KY 9月合併營收1.47億元，月增13.68%，年增73.65％，為今年單月新高，累計第3季合併營收達4.05億元，年增61.2%。

動力-KY表示，受惠電競產業客戶隨著庫存趨近健康水位並重啟訂單拉貨需求，且在主流中階顯示卡供應缺口緩解的情況下，帶動動力旗下泛電競應用散熱風扇模組產品出貨銷售逐月增溫，推升動力整體營運順利走出谷底並呈現穩健向上態勢，且隨著主要客戶訂單穩步增加，挹注第3季整體產能稼動率保持一定水準之上，同時亦有助於帶動整體獲利。

今年下半年起，國內、外各大電競活動陸續展開，且今年杭州亞運會上亦首次將電競納入正式比賽項目，更進一步掀起電競熱風潮，各大國際知名品牌廠商為搶攻電競熱風潮商機，亦相繼推出新一代電競PC、NB等多款新品搶市，加上消費性電子、工控等相關終端產品高速運算性能提升趨勢明確，帶動整體散熱風扇需求。

動力-KY表示，第4季為消費性電子產業傳統旺季，且全球電競商機潮帶動下，國際品牌廠商持續推進新品上市計畫，目前主要客戶保持穩健良好拉貨力道，有望創造未來營運良好成長動能，為提高市場競爭力及未來中長期營運布局，公司亦持續深化散熱解決方案及相關應用領域開發，以布局邊緣運算、高效運算、人工智慧等市場應用，提高產品附加價值，同時採取分段式自動化生產、精進生產效率，審慎樂觀看待第4季。