大陸首次實現獨家自主完成業務化應用星地雷射高速圖像傳輸試驗。（翻攝自大陸央視）

大陸首次實現獨家自主完成業務化應用星地雷射高速圖像傳輸試驗。（翻攝自大陸央視）

大陸首次實現獨家自主完成業務化應用星地雷射高速圖像傳輸試驗。（翻攝自大陸央視）

大陸首次實現獨家自主完成業務化應用星地雷射高速圖像傳輸試驗。（翻攝自大陸央視）

大陸首次實現獨家自主完成業務化應用星地雷射高速圖像傳輸試驗。（翻攝自大陸央視）

大陸央視新聞用戶端12日報導，吉林省某技術公司近日使用自主研製的車載雷射通信地面站，與「吉林一號」星座MF02A04星星載雷射終端，開展了星地雷射高速圖像傳輸試驗並取得成功，這是中國大陸首個獨家、自主完成的業務化應用星地雷射高速圖像傳輸試驗。

從2020年3月開始，吉林省科研團隊全面開展這一試驗的相關研製工作。經三年多的研發，目前的雷射通信地面站不僅實現了高頻寬、小型化，還可以隨時移動、隨地部署，這一特性將提高星地雷射數傳的可靠性和穩定性。

據瞭解，本次星地雷射圖像傳輸試驗通信頻寬達10Gbps，是傳統微波數傳頻寬的10倍以上，未來這一頻寬將擴展到40Gbps~100Gbps，並在大陸全國多處布站，將極大提升吉林一號遙感影像數據獲取的效率。本次試驗的成功標誌著吉林省已成功實現星地雷射高速圖像傳輸全業務鏈的工程化，工程應用能力達到國際先進水準。