昔日偶像團體183 club成員祝釩剛，過去因深陷不少負面消息，近年來鮮少出現在台灣演藝圈，將事業重心轉往大陸直播、DJ圈，近日他突分享穿著西裝在婚宴的自拍，曝光近況。

祝釩剛10日在社群上曬出他穿著西裝喝喜酒的影片，當中可見他似乎將手機架在餐廳圓桌上，逐一和該桌客人合影，由於現場賓客對於他的拍攝手法感到驚奇，紛紛大讚：「他太會了！這個視頻真的能火！」然而，影片曝光後，有網友直言：「怎麼這些女的長得都一樣」，更有人開玩笑說：「要是你結婚我估摸著能火」對此，祝釩剛皆未回應。

祝釩剛曬出他穿著西裝喝喜酒的影片。（圖／祝釩剛微博）

事實上，祝釩剛先前除多次染毒被逮外，2022年初還因在記者會上暗指，明道受張庭與林瑞陽傳銷波及：「明道可能最近比較忙，就不要找比我更麻煩的人出現！」讓明道怒而提告；事後，祝釩剛在臉書求「放我一馬」，並透過經紀人否認造謠，至於明道經紀人當時則回應：「明道長期以來根本未與祝釩剛有何私人聯繫」。

如今鮮少出現在台灣演藝圈的祝釩剛，在工作方面也積極轉型，他過去曾發文透露：「從歌手， 演員， 主持人， 滑雪， 到DJ ，能把興趣變成工作是一件很幸福的事」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！