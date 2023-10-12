一名網友趁著中秋連假出遊，一家四口入住墾丁某飯店，房型很像Villa，很親近大自然，某天他們帶著孩子去飯店泳池玩水，回來本想在房裡的小花園曬太陽，結果卻發現花園木板上有一條翠綠的小蛇，所幸沒有人被咬傷，但驚人畫面仍引起網友討論，1.2萬人看呆。

一名網友近日在臉書社團《好想住飯店好康.踩雷不藏私》上分享，中秋連假一家四口去墾丁旅遊，入住某飯店類似Villa的房型，飯店的環境很親近大自然，他們一進去就很喜歡，但入住期間卻發生了一個小插曲。

原PO表示，某天下午他們帶孩子們去泳池游泳，回來後本想在房間的小花園曬太陽，結果卻發現花園的木板上有隻綠色小蛇，仔細一看竟是有毒的「青竹絲」，讓他立刻聯繫飯店人員來處理，也好險孩子們當時都在房間裡，沒有到花園的Spa池玩，所以沒有人被咬，而飯店也很快就派人來抓走那隻青竹絲，事後也主動幫他們更換房間，並一直關心他們有沒有被嚇到。

照片吸引1.2萬人朝聖觀賞，引起網友討論，「小青嚇壞，莫名其妙被抓走」、「還以為是雷蛇限定版」、「看到腳都軟了」、「很幸運可以看到漂亮的小龍」、「這條有毒」、「被咬到就完了」、「有白線是有毒的赤尾青竹絲」、「真的很大自然」。