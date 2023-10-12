擁有80多萬網友在Youtube追蹤的直播主網紅Toyz最近又捲入爭議，他自稱是「美食公道伯」槓上「全台最有錢YouTuber」超哥旗下所開的炸雞店，對此，Toyz昨(11日)在直播中態度軟化，下跪2次、嗑頭4次，除了承認自己失言，更表示被爆料拍片時嫌棄食物，鏡頭外卻一口接一口是真的，然而是由於不想浪費食物才會私下找時間趕快吃掉。

Toyz最近拍影片實際體驗YouTuber「超派人生」所開的炸雞店，導致該店捲入偷倒廢油疑雲，但店家澄清是洗鍋子的廢水，並非廢油，超哥更是氣到連發6則臉書大罵Toyz，最後轉發店家聲明後稱不再回應，之後又忍無可忍，批評對方帶風向，網路霸凌。

Toyz昨在直播中下跪。（圖／翻攝自Toyz Youtube）

對此，Toyz昨在直播內下跪道歉，開頭點名要向超哥表示歉意，「對不起希望你可以原諒我，我不是故意的，我不應該在影片裡面說狗都不吃，因為有創作者去拍發現狗是會吃的，對不起。對不起，希望你可以原諒我，我從今以後不會再講出這種謊言，這種未經證實的謊言，超哥對不起，希望你大人有大量」。

道歉！超派 | Toyz 直播完整版

而超哥昨在自己的頻道節目現身道歉，也公開另一名網友爆料，指Toyz拍片時因違停紅線被警察請走，錄影時雖然嫌棄，休息時鏡頭外卻「一口接一口」，Toyz對這質疑也回應自己只是節省不想浪費食物，他和員工工作時只有6人，才會想趕快把剩下食物吃完，否認口嫌體正直的調侃。