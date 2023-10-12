黃河流域在建最高最大水電站青海水電站進水塔封頂。（大陸央視）

央視新聞用戶端12日報導，中國國家重點能源專案——青海瑪爾擋水電站進水塔11日全部封頂，這是黃河流域在建海拔最高、裝機最大的水電站，此次進水塔封頂作業也是該電站關鍵控制性工程之一。

瑪爾擋水電站位於青海省同德縣與瑪沁縣交界處的黃河幹流上，平均海拔3300米，隨著電站5號進水塔最後一倉混凝土順利收倉，標誌著進水塔成功封頂。瑪爾擋水電站進水塔呈「一」字形布置在大壩右岸，採用一機一塔布置，連接5條引水隧洞，塔頂高程為3283米，塔高 63米，相當於21層住宅樓高。

大陸國家能源集團青海瑪爾擋水電站基建中心技術主管汪正雄說明，瑪爾擋水電站總裝機232萬千瓦，全面投產後，平均年發電量達73億度，相當於每年節約標準煤約256萬噸。此次進水塔的成功封頂，為後續電站進行下閘蓄水奠定了堅實的基礎。

作為瑪爾擋水電站關鍵控制性工程之一，進水塔承擔著電站發電用水的主通道作用，為確保進水塔順利封頂，建設者克服高原缺氧，人員、機械降效等困難，還結合實際地形創新混凝土入料入倉方式手段，確保工程品質和工程進度高效有序推進。