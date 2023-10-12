高雄市前市長韓國瑜近日po出和民眾黨總統參選人柯文哲的合照，並表示整合不是個人意願的抉擇，而是國家社會的期待，引發軒然大波，再加上柯日前拋出藍白比民調，贏的擔任總統參選人，輸家推派副手之提案，也讓在野支持者有更多期待。對此，一份最新網路投票顯示，1在野組合最有可能輾壓民進黨的賴蕭配。

YouTube頻道《2024期盼總統藍白合》昨（11）日發起網路投票，題目為「如果明日是2024總統大選，在野組合哪個最有勝率，大勝由民進黨總統參選人賴清德跟駐美代表蕭美琴組成的正副總統參選陣容」，截至今早8點45分，已有超過2.5萬人參與。

針對上述提問，有6%網友表態支持「郭賴配（鴻海創辦人郭台銘、資深藝人賴佩霞）」、「柯侯配（柯文哲搭配國民黨總統參選人侯友宜）」僅6％、力挺「侯韓配」的為12%、投下「柯韓配」的人則高達76%。

網友紛紛留言表示，「柯韓有故事，有畫面，有緣份，都是一心想改革的人，期待再現經典」、「讓真正有心想為台灣謀福利的人當選」、「韓、侯、配，加油，加油啊」、「怎麼沒有韓柯配」。