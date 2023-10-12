市場樂觀看待聯準會紀要，美股拉出連4紅，台股今(12)日早盤上漲近50點，約來到16721.29點。

費城半導體指數小漲，台積電ADR周三上漲1.5%，收在92美元，台股現貨方面，台積電早盤上漲2元至546元。昨日大跌的AI股回神，緯創、英業達、神達漲逾1.5%。

台股昨日上漲151.46點，收在16672.03點。外資買超新台幣231.08億元，買超前10名以金融和半導體股居多；外資賣超緯創最多，達5萬9173張，衝擊緯創昨跌破100元大關，盤面AI股、航運類股表現弱勢

道瓊工業指數揚升65.57點或0.19%，收33804.87點。標準普爾指數上漲18.71點或0.43%，收4376.95點。那斯達克指數上揚96.84點或0.71%，收13659.68點。費城半導體指數上漲25.75點或0.73%，收3537.83點。