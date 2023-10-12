根據周三釋出的9月19、20日會議記錄，聯準會官員指出了經濟、油價和金融市場方面的不確定性，並支持在決定額外收緊政策的程度時應謹慎行事。

最新發布的數據顯示，由於能源產品成本上漲，9月美國生產者價格漲幅超出預期，但工廠端的核心通膨壓力持續緩解。

美國10年期指標公債殖利率跌至約兩周低點。巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）在周末彈洗以色列後，中東戰雲再起，資金湧向債市避險帶動債券價格上漲、殖利率走跌。

周三收盤，道瓊指數漲65.57點或0.19%，報33,804.87點。標普500指數漲18.71點或0.43%，報4,376.95點。那斯達克指數漲96.83點或0.71%，報13,659.68點。費城半導體指數漲25.75點或0.73%，報3,537.83點。

標普500指數11大類股漲多跌少。原油價格續跌，以及受埃克森美孚（Exxon Mobil）下挫拖累，能源股指數收跌1.35%，跌幅最大。該美國能源巨頭宣布以每股253美元、總價近600億美元的全股票交易方式，收購頁岩油商Pioneer Natural Resources。

對利率敏感的類股表現強勁，受美國債息下跌激勵，房地產股漲2.01%，漲幅最大，其次為公用事業股漲1.63%。

重磅股普遍上漲，蘋果漲0.79%，微軟漲1.23%，亞馬遜漲1.81%，Alphabet漲1.80%，特斯拉跌0.24%，Meta漲1.86%，輝達漲2.20%。

台股ADR全漲，台積電漲1.53%，聯電漲1.12%，日月光漲1.81%，中華電信漲0.55%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲0.39%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.65：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.19：1。

標普500指數有12檔成分股創下52周新高、10檔創新低。那斯達克指數有44檔創52周新高、206檔創新低。

美國交易所成交量總計為100億股，過去20日均量為107億股。

接下來，市場將密切關注周四公布的美國9月消費者物價指數（CPI），以及由摩根大通等華爾街大行打頭陣、即將登場的美股財報季。