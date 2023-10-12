台驊空運9月營收較月增3.29％，主要受惠季底中秋及黃金週雙節慶帶動電商拉貨需求增溫，9月營收2.65億元，進入第4季消費性電子購物旺季有望再推升整體運費及運量的增長。

海運9月營收6.94億元，月減4.86％，受到全球消費力道在高通膨、高利率壓抑影響下，長假前供應鏈拉貨動能不如預期，在貨量減少下，連帶影響遠東至美西及美東運價表現，最新運價下跌至1,700及2,200美金水平，整體跨太平洋地區運價仍支撐在獲利線之上，依據SeaIntelligence統計報告指出，進入產業淡季各航商預計將再增加空白航班比例，跨太平洋航線預估將再削減14~16％運力，以維持淡季運價保持獲利水平。

內貿物流9月營收較上月衰退12.28％，主要受到電池級碳酸鋰價格下跌，終端調整庫存影響拉貨需求所致，累計前3季內貿物流營收年增15.81％，仍維持2位數增長。

集團旗下聯宇達方營運團隊可提供散裝礦船、長江內河、海鐵聯運集裝箱等多式聯運服務，並整合報關、倉儲理貨、派送加工廠道路運輸等物流鏈作業。近年承接國際鋰礦大廠內陸物流業務及全球前五百大高質量工業材料品牌商客群，帶動集團內貿物流業務逆勢增長，累計前3季營收21.31億元，年增15.81％。