王座2023年9月自結合併營收1.03億元，雖月減10.76％、仍年增達34.35％，創同期新高、歷史第四高。使第三季合併營收3.39億元，季增16.04％、年增達29.28％，刷新歷史新高。累計前三季合併營收9.18億元、年增達41.36％，續創同期新高。

王座表示，暑期過後國內旅遊餐飲需求減緩，使9月營收較8月下滑。不過，各大百貨商場9月起周年慶陸續開跑，受惠商場餐飲人流挹注，配合全新「六角美食通」APP結合OPEN POINT生態圈，使9月營收維持逾1億元高檔，表現淡季不淡。

王座觀察，台灣疫後商場服務創造出停留經濟，進而為餐飲帶來集客力，未來展店布局將以商場店為主。憑藉餐食管理平台優勢及品牌力強化，透過數位行銷及消費者回饋深耕經營線上50萬會員，進而優化現有產品與推出新品，盼持續帶動各品牌門市營收。

王座今年在台規畫新展6～8家，迄今已開出6家，「橋村炸雞」台北101及新光三越A11店預計年底前開出，配合「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」海外門市同步拓展，集團對第四季營運審慎樂觀，預期下半年營運將優於上半年，帶動全年營收上看12億元、改寫新高。