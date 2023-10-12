高通資深副總裁兼營運長麥奎爾(Don McGuire)11日在自家官網發文表示，Snapdragon X系列平台基於高通在CPU、GPU和NPU異構運算架構領域的多年經驗打造。目前，採用新一代高通Oryon CPU的Snapdragon X系列的效能將顯著提升，此外其所搭載的NPU將為新一代的生成式AI帶來加速的終端裝置使用者體驗。

麥奎爾(Don McGuire)強調，2024年將成為PC產業的轉折點，Snapdragon X運算平台將帶來更高水準的效能、AI、連接能力和電池續航力。

由於高通將於10月24~26日舉行「2023 Snapdragon Summit」，若無意外，屆時不僅會端出「Snapdragon X」，眾所注目的新一代旗艦處理器Snapdragon 8 Gen 3也會登場。