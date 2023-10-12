【全程字幕】場面火爆！綠議員狂打「這事」怒拍桌 張善政罕見嗆聲：民進黨最會網軍治國

桃園市長張善政昨（11）日赴議會施政報告，民進黨議員指網軍頭寄生市府，張動怒駁斥，「最會用網軍治國的是民進黨」，畫面曝光後，引發網友熱烈爭論，有人說「當市長就是要有魄力，尤其對民進黨無理要求」、「這個議員也要封存30年」、「大聲有用就不用民主了」。

綠營議員昨質詢張善政時指出，「你5月在市政總質詢時，答應民進黨議員在未來日子裡，不會在上班時為國民黨籍的候選人來助選，後來又再度改口，就像你的市政團隊一樣，做任何事情都沒有信用」、「請假可以去（嗎）」，張回應，「什麼時候改口」、「這是天經地義的事，請假就不算上班」。

綠議員進一步指，「你喜歡跟我吵架，相信今天質詢又會被你的網軍剪到網路流傳，這就是你們現在市府用網軍治國」，張善政動怒駁斥，「最用網軍治國的是民進黨」。

該段畫面曝光後，引發網友在本網相關影片下熱烈討論，共超過百則留言，其中有人說，「請假就沒上班，議員太鴨霸了，賴連請假都沒」、「雙標議員又一個...真是好棒棒」、「真的無言耶」、「綠能你不能」、「民進黨雙標黨，賴清德副總統不請假跑選舉行程，請民進黨議員加強專業」。