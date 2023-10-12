巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯今天稱已釋放了以巴衝突期間羈押的以色列母子3人，但這樣的說法遭以國電視網絡反駁；以國總理尼坦雅胡另描述了哈瑪斯斬首士兵的殘忍行徑。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassem Brigades）在聲明指出，「1名以色列屯墾者和她的兩個孩子於（7日）衝突期間被羈押後，已經獲釋」。

🚨 HAMAS DIVULGA VÍDEO SUPOSTAMENTE LIBERTANDO ALGUNS REFÉNS ISRAELENSES



🇮🇱🇵🇸 Hamas releases video purportedly showing the release of Israeli hostages.



Hamas divulgou um vídeo à Al Jazeera onde alega estar libertando reféns israelenses.



As imagens mostram pessoas sendo… pic.twitter.com/lE0NeHUs6H — Tarciso Morais (@TarcisoRenova) October 11, 2023

哈瑪斯經營的艾格撒電視台（Al-Aqsa network）播出的影片顯示，1名身穿藍色上衣的女子和兩名孩童出現在一處架設有刺鐵絲網的地區，似是以色列和加薩走廊（Gaza Strip）之間區域，接著看到3名哈瑪斯戰士離去。

這支似在白天拍攝的影片，並未看到任何軍事人員接收這3人。

法新社無法獨立核實這段影片的真偽。

以色列各家電視頻道則是反駁哈瑪斯這項說法，說哈瑪斯發動致命突襲後，這名婦女和2個孩子從來沒有被這支團體帶至加薩走廊。

以國各家頻道直指這名婦女名叫阿拉傑瑪（Avital Aladjem），家住何利（Holit），她本週接受一系列採訪時，說她本人和兩名鄰居的孩子被哈瑪斯激進分子強行帶至以色列和加薩走廊之間的邊界區域。

她接著說一群戰士後來讓她帶著這兩個孩子離去。

根據以國官員說法，哈瑪斯7日發動突襲後擄走了約150人當人質。目前為止，哈瑪斯尚未正式釋放人質。

另一方面，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，哈瑪斯在攻擊以色列時斬首士兵並強暴婦女。

美聯社報導，尼坦雅胡於深夜播出的電視演說中，詳述哈瑪斯攻擊期間發生的殘暴行為。他說有男孩女孩頭部中彈，還有人被活活燒死。

哈瑪斯這波突襲行動造成至少1200名以色列民眾身亡，促使以色列在加薩市發動激烈回應。

而這場戰爭擴大延燒的風險今天顯而易見，有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）朝以色列軍事據點發射反戰車飛彈，造成官兵傷亡。

哈瑪斯自2007年以來便統治加薩，若想予以推翻恐需在地面長期作戰並至少暫時重新占領加薩。即便如此，哈瑪斯長久以來都有在以色列控制區進行地下暴動的紀錄。

哈瑪斯表示，他們7日之所以發動突襲，是因為永無止境的以色列軍隊占領、約旦河西岸屯墾區一再增加，以及對加薩長達16載的封鎖，讓巴勒斯坦人承受的苦難來到無法忍受的地步。

以色列表示，約略有1500名哈瑪斯激進分子喪生以國境內，且加薩內數以百計的死者都是哈瑪斯成員。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1121012