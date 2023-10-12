大陸首位潛水三棲教練水下失聯機器人水下110米發現疑似遺體搜尋中。（翻攝自大陸央視）

廣西新聞頻道12日報導，中國大陸首位休閒水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練、亞洲洞潛234米深度紀錄的創造者和保持者韓頲7日晚在廣西都安瑤族自治縣大興鎮九頓天窗潛水，直至8日上午11時未上岸，疑似失聯。11日上午，水下智慧型機器人開始在九頓溢流天窗群進行水下救援，該機器人下水的最大深度為300米。中午在水下110米左右搜尋到有疑似人類遺體目標，搜救隊正在制定進一步的打撈方案。

報導稱，廣西河池市都安瑤族自治縣應急管理局10月10日發布通報：10月8日上午，接群眾報警稱，潛水界知名人士韓頲于10月7日晚在都安瑤族自治縣大興鎮九頓天窗潛水，直至8日上午11時未上岸，疑似失聯。

事發後，廣西壯族自治區、河池市、都安瑤族自治縣應急、公安、衛健等部門及大興鎮及時趕赴現場開展應急處置。10月9日，杭州藍旗潛水國際俱樂部專業救援團隊趕到事發點開展搜救工作，截至目前暫未找到失聯人員。10月10日聯繫大陸國內專業水下智慧型機器人服務公司前往都安參與搜救，相關工作正在進行中。

據瞭解，韓頲是中國大陸首位休閒水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建大陸國內科研潛水體系，他曾多次參與沉船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143米遇難者遺體搜索打撈等重要項目，創造了國內外多項洞潛深度紀錄。

4月27日，韓頲才在九頓天窗用12.5小時創造277.4米的亞洲洞穴潛水深度紀錄，距世界紀錄286米僅差9米。此前，韓頲是亞洲洞潛234米深度紀錄的創造者和保持者。

據指出，九頓天窗地處大興鄉九頓村九頓屯的澄江流域上游，發育於下二疊統茅口組和棲霞組碳酸鹽岩地層中，由四個斜井式天窗組成。九頓溢流天窗群是水下洞潛世界紀錄創造地，深度達212米，被喻為中國大陸水下的珠穆朗瑪。