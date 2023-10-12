日本搖滾樂團「THE YELLOW MONKEY」，縱橫歌壇數十年，不過主唱吉井和哉卻罹患早期喉頭癌，雖然經過治療後已經根治，但嗓音仍尚未恢復，因此宣布取消年底即將舉辦的演唱會。

吉井和哉前年底結束個唱後，感到喉嚨不適就醫，診斷出是發炎引發息肉，被迫暫時中斷演出，並於去年2月動手術切除息肉，雖然身體逐漸康復，但嗓音無法恢復到原有水準，再次就醫檢查時，竟發現又長出息肉，便於去年九月再次動刀切除，想不到喉嚨疑似長出腫瘤，相隔一個月再次動刀，最後診斷出是早期喉頭癌。

由於症狀發現的早，因此把握住治療的黃金時段，醫生估計約莫三個月就能完全根治，雖然術後恢復狀況在預期中，不過仍未能達到可公開演出的水準，讓他忍痛宣布取消年底在日本武道館的演唱會，也公開向所有期待演出已久的粉絲致歉。

樂團「THE YELLOW MONKEY」於1989年勇闖歌壇，由吉井和哉等四人所組成，不過卻在2004年宣布解散，直到2016再次復出歌壇並展開巡演，2019年為慶祝成軍30周年，展開樂團史上規模最大的巡迴演出。